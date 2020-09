Johnny lo Zingaro evade di nuovo (Di domenica 6 settembre 2020) Sassari, 6 set.(Adnkronos) – Era in permesso premio e doveva tornare in carcere in giornata, ma di Giuseppe Mastini, conosciuto come ”, si sono perse le tracce da mezzogiorno: l’uomo, che sta scontando l’ergastolo, è evaso oggi dal Bancali. Sono in corso le ricerche da parte del comando provinciale dei carabinieri, coordinate dalla procura di Sassari. Si tratta della seconda evasione, dopo quella avvenuta il 30 giugno 2017 dal carcere di Fasano, in provincia di Cuneo. Niccolò D’Angelo, ex questore ed ex capo della Squadra Mobile di Roma se lo ricorda bene. Fu D’Angelo personalmente a mettergli le manette ai polsi: “L’ho arrestato io, me lo ricordo bene quel giorno. Era un criminale serio, apparteneva a una famiglia nomade di giostrai, lo abbiamo arrestato con la mia Sesta Sezione a Fiano Romano, dopo che aveva commesso ... Leggi su calcioweb.eu

