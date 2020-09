John Belushi: morta Cathy Smith, la cantante che gli iniettò la dose fatale di coca ed eroina (Di domenica 6 settembre 2020) Cathy Smith è morta il 18 agosto 2020: la cantante aveva 73 anni e nel 1982 iniettò a John Belushi la dose di eroina e cocaina che uccise l'attore americano. Cathy Smith è morta il 18 agosto 2020 ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore dal New York Times. La cantante canadese, che scontò 15 mesi di carcere per aver iniettato la dose letale che uccise John Belushi, nel 1982, si è spenta nella sua casa di Maple Ridge, nella Columbia Britannica. Aveva 73 anni ed era malata da tempo. Cathy Smith aveva 35 anni quando sotto gli effetti ... Leggi su movieplayer

