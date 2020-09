Joao Felix: “Spingiamo tutti dalla stessa parte. Cercavo il gol da tantissimo tempo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Joao Felix dopo la vittoria del suo Portogallo contro la Croazia ha parlato del suo gol: “Cercavo il gol da diverse partite, o la palla ha colpiva il palo o il portiere faceva grandi parate. Questa volta è entrata e ne sono molto contento. Abbiamo creato tante occasioni, siamo stati bravi in ​​difesa e in attacco e abbiamo segnato quattro gol. Sono tre punti importanti, c’erano diversi giocatori che sono venuti direttamente dalle vacanze ma la squadra è stata molto brava. Spingiamo tutti dalla stessa parte”. Foto: twitter La Liga L'articolo Joao Felix: “Spingiamo tutti dalla stessa parte. Cercavo il gol ... Leggi su alfredopedulla

Cristiano Ronaldo non è potuto scendere in campo con il Portogallo in Nations League per via di un'infezione al piede dovuta ad una puntura d'ape e per la quale si sta sottoponendo ad una piccola cura ..."Cristiano Ronaldo si è allenato e sta molto meglio, si allenerà di nuovo e in linea di massima partirà per la Svezia con la squadra e poi prenderemo una decisione". Lo ha detto il ct de Portogallo, F ...