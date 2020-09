Jack Savoretti illumina Portofino: «Alle mie radici, per ricominciare» (Di domenica 6 settembre 2020) «Vedete quella gelateria laggiù?». Il pubblico volta la sguardo. «Ecco, lì sopra abitava un bambino che giocava con me fino a tardi, era il penultimo ad andare a letto». Jack Savoretti passeggia sul palco e indica palazzi, strettoie, ristoranti: conosce ogni singolo sasso della Piazzetta di Portofino, ne ha consumato le scalinate rincorrendo gli amici. «Quando restavo da solo, raggiungevo mia mamma in quel locale là, dove lei chiacchierava e io ascoltavo dischi con il proprietario, una sorta di università della musica». Reminiscenze à gogo in una serata magica, One Night in Portofino, fortemente voluta dal cantautore italo-britannico. Che da una parte è tornato ad esibirsi live dopo il lungo lockdown, dall’altra continua la sua opera di raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Martino di Genova. Leggi su vanityfair

primocanale : Una 'one night' unica a Portofino per il San Martino e per la musica di Jack Savoretti - borghettana : 'Sono fuori da solo, facendo la mia strada Cercando di essere qualcuno di cui un giorno poter esser fiero' Jack Sa… - _yelle_ : Jack Savoretti - Vedrai, Vedrai (part of) - _yelle_ : ho appena scoperto di essere nel viseo ufficiale della versione acustica di Breaking the Rules, di Jack Savoretti.… - zazoomblog : Jack Savoretti il concerto-evento «One Night in Portofino» - #Savoretti #concerto-evento #Night -