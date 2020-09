Italia Under 21, i convocati di Nicolato per la sfida alla Svezia (Di domenica 6 settembre 2020) I convocati del commissario tecnico Paolo Nicolato per l’impegno dell’Italia Under 21 contro la Svezia. L’elenco completo Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Svezia. Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina). Difensori: ClaudAdjapong (Sassuolo), Davide Bettella (Atalanta), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Atalanta), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Juventus), Marco Sala (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa). Centrocampisti: Marco Carraro (Atalanta), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Sassuolo), Giulio Maggiore ... Leggi su calcionews24

