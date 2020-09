Italia U21, anche Ranieri lascia il ritiro della Nazionale (Di domenica 6 settembre 2020) Altra defezione per l’Italia Under 21, il c.t. Nicolato perde Ranieri Altro colpo per il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Nicolato. Luca Ranieri, difensore dalla Fiorentina, lascia infatti il ritiro di Tirrenia a causa di un infortunio. Al suo posto, in vista della partita dell’8 settembre contro la Svezia, il c.t. azzurro avrà a disposizione Luca Pellegrini che nell’ultima settimana si è allenato con la Nazionale maggiore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

