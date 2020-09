Italia in Olanda (lunedì, ore 20,45, diretta Rai1) per vincere. Chiesa in panca. Formazioni (Di domenica 6 settembre 2020) E' deciso a cambiare, Roberto Mancini, perchè in Olanda (lunedì, 20,45, diretta su Rai1 alla Cruijff Arena di Amsterdam) l'Italia deve vincere per evitare rischio in Nations League. Quindi fuori i giocatori che hanno deluso con la Bosnia, soprattutto Chiesa e Belotti. Al loro posto Zaniolo e Immobile Leggi su firenzepost

