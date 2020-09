Italia, Bonucci: “Olanda grande Nazionale, Chiellini e Van Dijk tra i primi al mondo” (Di domenica 6 settembre 2020) Alla vigilia della sfida contro l’Olanda, il difensore della Juventus e dell’Italia Leonardo Bonucci ha presentato così la sfida: “La Nations League è una competizione importante, che ci permette di confrontarci contro grandi Nazionali come l’Olanda. Il pareggio con la Bosnia nella prima giornata complica il nostro cammino, ma anche la prima volta abbiamo cominciato così e poi siamo andati vicini a giocarci la fase finale”. Un commento, poi, su Chiellini e Van Dijk: “Siamo fortunati, vedremo due dei migliori difensori al mondo come Chiellini e van Dijk, che interpretano il ruolo in modo eccellente. Van Dijk ha dimostrato in Premier e in Nazionale di meritare il Pallone d’Oro, Giorgio ... Leggi su alfredopedulla

