Italia, Bonucci: “Nations League competizione importante. Chiellini? Tra i più forti al mondo” (Di domenica 6 settembre 2020) Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha parlato dell’importante match di Nations League contro l’Olanda: “La Nations League e’ una competizione importante, ci permette di confrontarci contro grandi nazionali come l’Olanda domani sera. Il percorso e’ lungo, ci sono da recuperare i due punti persi con la Bosnia. Io penso che siamo tutti fortunati a vedere scontrarsi due dei piu’ forti difensori al mondo, Chiellini e van Dijk. Tra i primi cinque sicuramente. Interpretano il ruolo in maniera perfetta. Giorgio si dimostra tra i piu’ forti da 10 anni. Sulla tattica difensiva ci siamo evoluti, ... Leggi su sportface

Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze dell'Italia che domani sera affronterà a Amsterdam l'Olanda per la Nations League. Lo ha annunciato alla vigilia il ct azzurro Robert ...Possibile rivoluzione tattica per l’Italia del C.T. Mancini che domani affronterà l’Olanda nella seconda giornata di Nations League, in una partita diventata cruciale dopo il deludente 1-1 contro la B ...