Inter, Persyn annuncia il rinnovo fino al 2024: «Molto felice, grazie a tutti» – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Il giocatore dell’Inter, Tibo Persyn, ha annunciato di aver rinnovato il proprio contratto fino al 2024 sul proprio profilo Instagram Tibo Persyn, esterno belga classe 2002, ha annunciato di aver rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2024 attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole pubblicate sul social: «Sono Molto felice di annunciare il mio nuovo contratto di 4 anni con l’Inter. In attesa delle prossime stagioni in questi colori. Un enorme ringraziamento ai miei agenti, all’Inter, alla mia famiglia e ai miei amici per il supporto e la fiducia in me». View this ... Leggi su calcionews24

amdimmb : RT @marifcinter: L'#Inter blinda uno dei talenti più promettenti della sua Primavera: rinnovo quadriennale per Tibo #Persyn, in nerazzurro… - massiandre70 : RT @marifcinter: L'#Inter blinda uno dei talenti più promettenti della sua Primavera: rinnovo quadriennale per Tibo #Persyn, in nerazzurro… - mr_kubra : RT @RiccardoDanna1: UFFICIALE L'#Inter blinda Tibo #Persyn. Il talentuoso esterno belga classe 2002 ha prolungato fino al 2024. ???????? #In… - passione_inter : Inter Youth - Persyn ufficializza il suo rinnovo con l'Inter sino al 2024 - - PHNCX : RT @marifcinter: L'#Inter blinda uno dei talenti più promettenti della sua Primavera: rinnovo quadriennale per Tibo #Persyn, in nerazzurro… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Persyn Inter, Persyn annuncia il rinnovo fino al 2024: «Molto felice, grazie a tutti» – FOTO Calcio News 24 Inter Youth – Persyn ufficializza il suo rinnovo con l’Inter sino al 2024

L’Inter blinda uno dei suoi giovani più promettenti. E’ arrivato il rinnovo di contratto per Tibo Persyn. Almeno stando a quanto pubblicato da egli stesso sui social. Il belga classe 2002, ha prolunga ...

Youth League, Inter batte il Rennes e vola ai quarti di finale: decide un gol di Casadei

Dopo il rischio eliminazione a tavolino a marzo, l’Inter ha battuto il Rennes a Nyon per 1-0 e si è presa la qualificazione ai quarti di finale della Youth League. A decidere il match è stato un gol d ...

L’Inter blinda uno dei suoi giovani più promettenti. E’ arrivato il rinnovo di contratto per Tibo Persyn. Almeno stando a quanto pubblicato da egli stesso sui social. Il belga classe 2002, ha prolunga ...Dopo il rischio eliminazione a tavolino a marzo, l’Inter ha battuto il Rennes a Nyon per 1-0 e si è presa la qualificazione ai quarti di finale della Youth League. A decidere il match è stato un gol d ...