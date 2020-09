Inter, Berni: «Quando un giocatore viene espulso deve fare un regalo a tutta la squadra» (Di domenica 6 settembre 2020) Tommaso Berni ha raccontato la sua esperienza all’Inter, rivelando anche un aneddoto sulle espulsioni Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter che quest’anno ha visto il suo contratto scadere, ha rilasciato un’Intervista a GianlucaDiMarzio.com raccontando anche un aneddoto sulle espulsioni che tanto lo hanno reso celebre. «Quando giochi, resti concentrato e non noti nulla. Da fuori, invece, vedi tutto. Accumuli adrenalina che però non puoi scaricare e Quando ti ritrovi l’arbitro lì…. La prima volta sbagliai e chiesi scusa a tutta la terna.La seconda, però, fu eccessiva. Non feci niente di offensivo, ma con lo stadio vuoto si sentiva tutto. Dissi solo un porca t***. Per questo, ... Leggi su calcionews24

Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter, si è concesso ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo non aver rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro. Ecco le sue parole: “Era nell’aria ...

