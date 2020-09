Inghilterra, Foden al debutto: “Un sogno che si avvera per me e per la mia famiglia” (Di domenica 6 settembre 2020) Una gioia indescrivibile per Phil Foden, reduce dal debutto con la Nazionale maggiore dell'Inghilterra. Il centrocampista del Manchester City ha fatto il proprio esordio con la squadra dei Tre Leoni nel successo per 1-0 contro l'Islanda. Parlando ai microfoni di Sky Sports e successivamente anche via social, il classe 2000 non ha contenuto l'entusiasmo per una giornata che non dimenticherà mai.Foden: debutto indimenticabilecaption id="attachment 1017639" align="alignnone" width="564" Foden (twitter Foden)/captionEsordio e maglia da titolare per Phil Foden, stellina del Manchester City che spera di diventare perno importante anche della Nazionale inglese. Il centrocampista si è detto assolutamente contento del debutto con ... Leggi su itasportpress

