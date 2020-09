Incubo Ferrari a Monza: Vettel si ritira, Leclerc si schianta. Trionfa Gasly (Di domenica 6 settembre 2020) Il Gp d’Italia, a Monza, regala una gara pazza con clamorosi rovesci, sorprese, ritiri, penalizzazioni, promesse mancate, deprimenti conferme e stop inattesi. Insomma, accade tutto. Tante sorprese, ma non quella più attesa, quella di una Ferrari competitiva. Sebastian Vettel si ritira dopo pochi giri per problemi ai freni, Charles Leclerc si schianta ad alta velocità, ma per fortuna esce con i suoi piedi dall’abitacolo.La vera sorpresa è il Trionfatore di giornata. Un francese che vive a Milano, Pierre Gasly, con l’italianissima Alpha Tauri (con sede a Faenza) che, dal 2006 fino all’anno scorso, si chiamava Toro Rosso. “È incredibile. Non mi rendo ancora conto di quanto è successo. ... Leggi su huffingtonpost

