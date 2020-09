Incendio divampa in California e blocca decine di turisti (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 06 SET - Una vasta operazione di soccorso è stata lanciata nei boschi a nord-ovest di Fresno, in California, per un Incendio divampato nei pressi della Mammoth Pool Reservoir, una diga ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Una vasta operazione di soccorso è stata lanciata nei boschi a nord-ovest di Fresno, in California, per un incendio divampato nei pressi della Mammoth Pool Reservoir, una diga ...

