In ceraca di denaro aggredisce la zia, arrestato 26enne (Di domenica 6 settembre 2020) Un 26enne è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri per aver aggredito la zia , dopo avere fatto irruzione in cas a della donna in cerca di denaro: da quanto ricostruito l'ha anche ferita ... Leggi su lanazione

Pisa, 6 settembre 2020 - Un 26enne è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri per aver aggredito la zia, dopo avere fatto irruzione in casa della donna in cerca di denaro: da quanto ricostruito ...

