In Bielorussia 5 arresti all’università, lo studente: “Non abbiamo paura” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA – “Prima avevamo paura, ora ha preso il sopravvento il coraggio”. Con l’agenzia Dire parla uno studente universitario, uno dei tanti che in questi giorni ha preso parte al movimento di protesta studentesca. Il primo settembre in Bielorussia gli universitari hanno deciso di boicottare la ripresa delle lezioni, per unirsi al movimento che contesta la sesta rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko alla guida del Paese. Leggi su dire

