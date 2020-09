Il suocero imbarazza Conte. Ora il premier litiga pure in famiglia (Di domenica 6 settembre 2020) Non gli bastavano i litigi continui che spesso fanno ballare in Parlamento la sua maggioranza di governo. No, al povero premier Giuseppe Conte ora tocca litigare pure in famiglia, sia pure in quella acquisita grazie alla avvenente fidanzata Olivia Paladino. Il suocero, Cesare Paladino, ha infatti incrociato virtualmente la spada con l'Agenzia delle Entrate controllata dal ministero dell'Economia. In ballo ci sono 15,4 milioni di euro di cartelle esattoriali, che facevano parte dei circa 27 milioni di cartelle di società del gruppo per cui era stata chiesta l'adesione alla rottamazione ter varata proprio dal governo Conte. Tutte le domande avanzate dalle società della famiglia Paladino (Agricola Monastero ... Leggi su iltempo

