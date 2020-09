Il Sindaco Valeria Mancinelli chiede lo stato di calamità per il nubifragio del 30 agosto (Di domenica 6 settembre 2020) Le strutture comunali, ha precisato il Sindaco nella nota, sono già state attivate per una ricognizione sul territorio con lo scopo di individuare le aree più colpite dall'evento calamitoso e i ... Leggi su anconatoday

zazoomblog : Il Sindaco Valeria Mancinelli chiede lo stato di calamità per il nubifragio del 30 agosto - #Sindaco #Valeria… - infosenzafiltro : ?? È arrivato il momento di sperimentare: dall'applicazione per prenotare il proprio spazio in spiaggia, alla Crocie… - Valeria_Gu : RT @AnsaRomaLazio: Roma:Ciani,pronto a candidarmi sindaco,città ritrovi anima. 'Con S.Egidio grande esperienza territorio. Raggi ha fallito… - Valeria_Gu : RT @marioafrica: Paolo Ciani: «Pronto a candidarmi a sindaco di Roma» - Valeria_Gu : RT @DemoS_Roma: Paolo Ciani (Demos): 'Sono pronto a candidarmi a #sindaco di #Roma' Il lancio dell'AGI @Agenzia_Italia -