Il segreto anticipazioni: Pablo vuole scappare di nuovo (Di domenica 6 settembre 2020) Va in onda anche alla domenica Il segreto! Nel pomeriggio di Canale 5 le soap si affollano e così dopo le repliche di Una vita, ci sarà modo di vedere anche un nuovo episodio della soap spagnola. Vi abbiamo già raccontato quello che accadrà oggi a Puente Viejo per cui le anticipazioni ci rivelano la trama della puntata di domani 7 settembre 2020. Che cosa succederà? Avrete visto che Don Ignacio ha scoperto con gran stupore di Pablo ma anche che lui e Carolina hanno una relazione. Pablo continua a spiegare i motivi per i quali è diventato un disertore e c’è chi crede alle sue parole e chi gli crede di meno. Ma ormai la frittata è fatta e bisogna fare in modo che la Guardia Civile non lo trovi… Scopriamo quindi quello che ... Leggi su ultimenotizieflash

