Il saggio indica la luna e il popolo del web guarda l’omissis (Di domenica 6 settembre 2020) Sappiate che è decisamente frustrante voler leggere un articolo monumentale come quello che oggi, il direttore di questo giornale, ha scritto. Da una parte c’è il piacere dell’uomo nel leggere un pezzo fatto bene, sviscerato e completo e dall’altra sapere, come lettore, che era una enorme perdita di tempo. LEGGI ANCHE > Cosa c’è scritto negli omissis dei verbali del Comitato Tecnico-scientifico Verbali e omissis, il dibattito che si è scatenato in rete Ebbene, ieri sono usciti i segreti (verbali, ndr) del CTS trascritti durante la più grande crisi sanitaria di cui si abbia memoria comune. Un pugno di gomblottisti ha iniziato a spulciare nelle carte (che a mio avviso, quelle sì, potevano rimanere secretate anche senza il senno di poi) e ha notato degli omissis. Omissis di uno stato terribile che ha agito, come si vede, ... Leggi su giornalettismo

daniel_zanda : RT @Marco__Sala: Quando il saggio indica il progetto eversivo, lo stolto guarda il taglio dei parlamentari in edicola a Milano e a Roma #… - locas66 : RT @Marco__Sala: Quando il saggio indica il progetto eversivo, lo stolto guarda il taglio dei parlamentari in edicola a Milano e a Roma #… - Marco__Sala : Quando il saggio indica il progetto eversivo, lo stolto guarda il taglio dei parlamentari in edicola a Milano e a… - Sanson538 : RT @angelofusco1966: @VujaBoskov Quando il saggio indica la luna il razzista guarda il colore del dito. - 66robertoff : @The_Last_Gasp @tetrabondi 'Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito' Tu sei l'esempio perfetto -

Ultime Notizie dalla rete : saggio indica NoAlPopulismoQuando il saggio indica il progetto eversivo, lo stolto guarda il taglio dei parlamentari Linkiesta.it LETTURE/ “Matematica rock”: l’accordo misterioso di Hard day’s night

Nella collana Microscopi edita da Hoepli, è stato pubblicato un saggio dal titolo “Matematica rock”. L’autore è Paolo Alessandrini ingegnere informatico, docente di matematica, divulgatore e appassio ...

COVID-19: responsabilità e obblighi di sicurezza del datore di lavoro

Urbino, 28 Ago – È evidente quanto sia necessario riflettere in questi mesi sull’impatto dell’emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza e di diritto sul lavoro e lo abbiamo provato a fare in ...

Nella collana Microscopi edita da Hoepli, è stato pubblicato un saggio dal titolo “Matematica rock”. L’autore è Paolo Alessandrini ingegnere informatico, docente di matematica, divulgatore e appassio ...Urbino, 28 Ago – È evidente quanto sia necessario riflettere in questi mesi sull’impatto dell’emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza e di diritto sul lavoro e lo abbiamo provato a fare in ...