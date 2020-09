Il PSG piomba su Koulibaly e Ruiz. Offerta monstre (Di domenica 6 settembre 2020) Il Paris Saint Germain prova il doppio colpo in casa Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il corriere dello Sport, il direttore sportivo dei parigini, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Notiziedi_it : Il PSG piomba su Skriniar! Contatti avviati, l’Inter abbassa il prezzo: i dettagli - Franky2082 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Inter, il Psg piomba su Skriniar: cifre e dettagli - Fantacalcio : Calciomercato Inter, il Psg piomba su Skriniar: cifre e dettagli - Notiziedi_it : Il PSG piomba su Skriniar! Contatti avviati, l’Inter abbassa il prezzo: i dettagli - Mohamme37615716 : RT @SabinoDelLatte: ?? Il Paris Saint Germain piomba su Milan Skriniar: la dirigenza nerazzurra chiede Paredes più un conguaglio di 30 mln ?… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG piomba

Forzazzurri

Da tempo in trattativa per il rinnovo col Napoli, Fabian Ruiz continua a piacere alle migliori squadre europee. Gli azzurri, che già hanno perso Allan e trattatano le cessioni di Milik e Koulibaly, po ...Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro di mercato a Capri. Il Napoli dovrà necessariamente vendere alcuni calciatori per poi sbloc ...