Il primario Zangrillo: Berlusconi risponde a cure, siamo in fase delicata (Di domenica 6 settembre 2020) Silvio Berlusconi "sta rispondendo adeguatamente alle cure". Lo ha spiegato Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele di Milano che ha in cura il leader di Forza Italia. Per oggi non sarebbe previsto un bollettino medico. Come sottolineato ieri "c'è cauto ottimismo, anche se la fase è delicata". Dunque, le condizioni cliniche di Berlusconi permangono stabili. Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo. Il professor Alberto Zangrillo, responsabile della Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, ieri aveva reso noto che le condizioni cliniche ... Leggi su ilfogliettone

