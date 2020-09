Il premier Conte vince e convince Voto oggi? Vittoria al Centrodestra (Di domenica 6 settembre 2020) Continua il feeling positivo tra Giuseppe Conte e gli italiani. Nel Cruscotto della settimana, l’osservatorio periodico del sentiment politico della pubblica opinione, appena scodellato per Palazzo Chigi dall’Ipsos di Nando Pagnoncelli, il presidente del Consiglio pur perdendo due punti mantiene un lusinghiero 63 per cento di gradimento confermandosi ai massimi livelli raggiunti a luglio. Tutto il governo giallorosso è promosso, con uno stabile 60 per cento di italiani favorevoli, ma con due punti in meno rispetto al gradimento personale del premier. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Oggi i giallorossi raggiungono il traguardo dei 365 giorni di governo. Esattamente un anno fa il premier Giuseppe Conte tornava a Palazzo Chigi, ma con una nuova maggioranza. Da quell’estate tormentat ...

Come era prevedibile la notizia della nascita di un nuovo partito guidato dal premier Giuseppe Conte ha suscitato reazioni in molti ambienti. Tuttavia non si sono viste smentite ufficiali e questo ali ...

