Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 settembre: Riccardo vuole aiutare Angela (Di domenica 6 settembre 2020) Il Paradiso delle signore dopo aver mandato in onda le repliche della stagione interrotta ad aprile a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, torna finalmente con episodi inediti a partire da domani 7 settembre. La trama inerente questa puntata, rivela che Agnese si sentirà in colpa per ciò che ha fatto a suo figlio Salvatore e cercherà il conforto dell’amica Rosalia. Nel frattempo, Riccardo sarà determinato ad aiutare Angela a ricongiungersi con suo figlio mentre Vittorio riuscirà a distendere il clima in Atelier. Infine, Armando consolerà Salvatore e Delfina Bergamini darà a Cosimo il suo anello, in modo che possa fare la proposta di nozze a Gabriella. Il Paradiso ... Leggi su tutto.tv

