Il Paradiso delle Signore, Alessia Debandi: "Brutto lavorare senza stare vicino ai colleghi, ma è un sacrificio da fare. Angela sarà più tranquilla" (Di domenica 6 settembre 2020) L'anno scorso ha fatto parte dei nuovi ingressi de Il Paradiso delle Signore. Quest'anno Alessia Debandi, giovane attrice piemontese che nel 2016 ha vinto il concorso "Una ragazza per il cinema", è invece tra le conferme del cast della serie tv che torna con nuovi episodi lunedì 7 settembre 2020, alle 15:40, su Raiuno. Il suo personaggio, Angela, nella stagione scorsa ne ha passate di ogni.Sorella di Marcello (Pietro Masotti), Angela ha prima iniziato a lavorare come barista al circolo e dopo come Venere, diventando coinquilina di Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis). Durante la stagione, ha sofferto durante le ricerche del figlio che le era stato portato via, ma anche a causa di Riccardo (Enrico ... Leggi su blogo

