Il Papa: "Le chiacchiere peggio del Covid, sono le parole del Diavolo" (Di domenica 6 settembre 2020) Durante l'Angelus il Pontefice si è scagliato contro "il pettegolezzo che è più dannoso della peste e disunisce la comunità". Un appello alla Chiesa e ai suoi membri nel complesso Leggi su repubblica

StraNotizie : Il Papa: 'Le chiacchiere peggio del Covid, sono le parole del Diavolo' - 51inif : Il Papa: 'Le chiacchiere peggio del Covid, sono le parole del Diavolo' ?? e se il diavolo albergasse in Vaticano? - ASpolvi : il Papa si scaglia contro i portieri: le chiacchiere peggio del covid. - jn_m_b : RT @Rvaticanaitalia: Il #papa all’Angelus: “Fratelli e sorelle, facciamo uno sforzo per non chiacchierare. Il chiacchiericcio è una pesta p… - Notiziedi_it : Il Papa: «Le chiacchiere sono una peste peggiore del Covid» -