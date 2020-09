Il nuovo jolly di Pechino: il primo volo del KJ-600 (Di domenica 6 settembre 2020) Una portaerei completamente made in China, pronta a solcare le acque della regione indo-pacifica con a bordo caccia di ultima generazione, equipaggiata con dispositivi per affrontare al meglio una guerra elettronica e dotata di velivoli capaci di garantirle una completa sorveglianza aerea. La pianificazione cinese ha dato i suoi frutti e lo ha fatto con … InsideOver. Leggi su it.insideover

Amameni1 : ...e poi arriva il particolare...quella piccola cisa insulsa, per altri, che ti fa rimischiare le carte...e iniziar… - affittozorro : @Fibonacci2134 @lorepregliasco Se ogni volta pesco da un mazzo nuovo, ma se uso sempre le stesse carte da scala qua… - SpazioInter : GdS - È fatta per #Kolarov: #Conte ha un nuovo jolly nella corsa Scudetto - - FinallyDuivel : @Cristoincroce1 È il nuovo Jack, tutti i ruoli d'attacco. Serve un jolly anche perchè Leão non è un'ala sx pura per… - news24_napoli : Brahim Diaz, un jolly per Pioli | Dove giocherà nel nuovo Milan -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo jolly La Nazione, Fiorentina in pressing per Bomaventura. Sarà il nuovo jolly viola? Labaro Viola Max Pezzali/ Rimandata l’uscita del nuovo album: “Ne ho approfittato per…”

Max Pezzali sarà tra i protagonisti sul palco della serata dei “Seat Music Awards“. Per il cantante pavese un modo per riprendere confidenza con le esibizioni dal vivo, anche se va sottolineato come d ...

Gianluca De Patre nuovo attaccante della Pianese

La U.S. Pianese ha tesserato il giocatore Gianluca De Patre. Attaccante, nato a Venezia il 3 giugno 1992, ha giocato nel Badesse, Poggibonsi, Jolly Montemurlo e Giulianova. "A Gianluca il benvenuto da ...

