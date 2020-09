Il Massacro di Monaco del 1972: 11 atleti israeliani trucidati da terroristi palestinesi (Di domenica 6 settembre 2020) Il 6 settembre 1972 avvenne il Massacro di Monaco. Durante i giochi olimpici, il commando Settembre Nero sequestrò e uccise 11 atleti israeliani. Il Massacro di Monaco ha gettato nella tragedia i giochi olimpici del 1972. L’assalto di un commando palestinese di Settembre Nero al villaggio che ospitava gli atleti prese di mira la selezione israeliana. Furono quasi 48 ore di altissima tensione, fino al drammatico epilogo. L’assalto di Settembre Nero All’alba del 5 settembre otto terroristi palestinesi, aiutati inconsapevolmente da alcuni atleti canadesi, scavalcarono la rete di recinzione del villaggio olimpico e senza trovare alcun agente sulla loro ... Leggi su newsmondo

Il blog culturale Coffee and History riparte a pieno ritmo. Dopo aver ricordato la scomparsa di Lady Diana lo scorso 31 agosto, il gruppo di monregalesi propone un nuovo video legato alla storia e all ...Monaco 1972: il 5 settembre un commando palestinese uccide atleti israeliani. Le Olimpiadi di Monaco 1972 vennero presentate come le più rappresentative di sempre: per la prima volta, infatti, vi avre ...