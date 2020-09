Il Covid corre in Europa: più di 8.500 contagi in Francia in un giorno, sette nuove zone rosse. La Spagna supera il mezzo milione di ... (Di domenica 6 settembre 2020) Un apposito decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con efficacia 'immediatà Si tratta dei dipartimenti Nord, Basso Reno, Senna Marittima e C'te-d'Or, quattro dipartimenti che ... Leggi su ilgazzettino

Ultime Notizie dalla rete : Covid corre Il Covid corre in Europa: più di 8.500 contagi in Francia in un giorno, sette nuove zone rosse. La Spagna supera il mezzo milione di positivi Il Messaggero Vaccino "monzese" covid, tra i volontari anche direttore Asst di Monza Mario Alparone

La sperimentazione sull’uomo, il primo passo verso l’utilizzo del vaccino su larga scala, sarà condotta presso il Centro di Ricerca di Fase 1 della ASST di Monza, diretto dalla prof.ssa Marina Cazzani ...

Per Trump se Biden vincerà le elezioni Wall Street andrà a picco. Ecco cosa succederà secondo gli esperti

Da un po’ di tempo a questa parte, il presidente Donald Trump non manca di mettere in guardia che, nel caso in cui il suo avversario democratico Joe Biden dovesse vincere alle elezioni di novembre, il ...

