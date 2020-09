Il coronavirus è morto? Cosa dicono gli esperti (Di domenica 6 settembre 2020) Piacerebbe a tutti poter dire ''il Covid è sconfitto, è morto, non esiste più''. Ma l'aumento dei contagi avvenuto nelle ultime settimane, seppur differente da quello visto a marzo, ci consegna una ... Leggi su today

Adnkronos : #Coronavirus, possibile sovrastima dei casi: i test rilevano anche virus morto - fattoquotidiano : MA NON ERA UN VIRUS CLINICAMENTE MORTO? Zangrillo torna sui suoi passi, ascoltate ora cosa dice [VIDEO] - GiorgioVaccaro : RT @CesareSacchetti: I test del tampone danno risultati positivi anche se il virus è morto da tempo. In altre parole, questi test sono fatt… - Between36199457 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, possibile sovrastima dei casi: i test rilevano anche virus morto - SandraM_Tcon0 : RT @icebergfinanza: Questo, insieme a quanto è successo in questi mesi, dimostra che la confusione regna sovrana ovunque... Coronavirus, po… -