Il candidato sindaco del giorno – Patrizia Farroni – Bomarzo (VT) (Di domenica 6 settembre 2020) • Nome e cognome Patrizia Farroni • Quanti anni hai? 53 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Bomarzo (VT) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono imprenditrice, collaboro con mio marito in un’attività di consulenza aziendale e di formazione elaborando sistemi di gestione e di qualità. Negli ultimi anni ho scelto di vivere in campagna e di dedicarmi alla cura degli olivi e di un orto. In passato ho avuto diverse esperienze di lavoro: sono stata oste e marinaia. Ho titoli per insegnare. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? I cittadini mi hanno chiesto di mettermi a disposizione per questo ruolo. Sono anni che propongo inutilmente al nostro Comune soluzioni per la creazione di lavoro e per la ... Leggi su ilblogdellestelle

