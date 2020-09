"Il calvario di Eriksen all'Inter, Conte ormai lo ha scaricato" (Di domenica 6 settembre 2020) L'avventura di Christian Eriksen all' Inter , iniziata a gennaio scorso, sembra che stia già per esaurirsi. I media spagnoli sono sicuri, l'Inter l'ha messo tra i giocatori in uscita dopo che Antonio ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Il calvario di Eriksen all'Inter, Conte ormai lo ha scaricato': Dalla Spagna spingono il danese fuori dal progetto… -

Ultime Notizie dalla rete : calvario Eriksen "Il calvario di Eriksen all'Inter, Conte ormai lo ha scaricato" Corriere dello Sport Dalla Spagna: "Eriksen, all'Inter è un calvario. Conte lo ha scaricato!"

MADRID (Spagna) - Sono lontani i giorni in cui la stampa di tutta Europa celebrava l'Inter per il colpaccio Christian Eriksen, strappato al Tottenham sei mesi prima della naturale scadenza del contrat ...

Inter all’assalto dello scudetto: “Conte ha in mente un nome per il grande salto di qualità”

La nazionale e Roberto Mancini potrebbe riconsegnare all'Inter uno Stefano Sensi finalmente a un buon livello dopo il calvario vissuto nella passata stagione. All’Inter i pensatori sono Sensi ed Eriks ...

MADRID (Spagna) - Sono lontani i giorni in cui la stampa di tutta Europa celebrava l'Inter per il colpaccio Christian Eriksen, strappato al Tottenham sei mesi prima della naturale scadenza del contrat ...La nazionale e Roberto Mancini potrebbe riconsegnare all'Inter uno Stefano Sensi finalmente a un buon livello dopo il calvario vissuto nella passata stagione. All’Inter i pensatori sono Sensi ed Eriks ...