Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile di oggi 6 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo i 1695 nuovi contagi e 16 decessi di ieri i dati della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: articolo in aggiornamento La riparizione dei nuovi casi di Coronavirus nelle regioni nelle ultime 24 ore: in Veneto crescono di 179 i nuovi positivi: il totale da inizio pandemia è a 23.944 casi. Non ci sono nuovi decessi. Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792 (-513), delle quali 144 (-61) sono positive.I ricoveri in ospedale, sono 151, uno in più di ieri; risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in ... Leggi su nextquotidiano

MMmarco0 : @LMtredici Se ti è utile la Basilicata riporterà 9 casi sul bollettino di oggi ma il numero di tamponi effettuati… - noitre32 : RT @marco_gervasoni: Ora bisogna pompare un po’ sul numero di morti : Conte ha detto che devono arrivare a 135 mila, ne mancano solo 100 mi… - beppescovazza : RT @arpaveneto: #risorsaidrica #Veneto nella prima quindicina di agosto sono caduti mediamente sul Veneto 83 mm di precipitazione. La media… -