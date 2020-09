Ibra, che bordata al ct della Svezia: “Kulusevski in panchina? Incompetente” (Di domenica 6 settembre 2020) Come sempre un Ibrahimovic senza mezzi termini. Attraverso i social, l’attaccante del Milan ha lanciato una bordata al c.t. della Svezia, Andersson, reo di non aver schierato Kulusevski dal primo minuto, ma solo per una ventina minuti nella gara di Nations League di ieri, persa con la Francia. Il centrocampista della Juve, a fine gara, ha fatto capire di non aver gradito la scelta del suo allenatore, definendosi “scioccato”; Ibra, poi, ci è andato giù duro, commentando così il caso mediatico, in riferimento al ct svedese: “Che brutto scherzo. Un’altra prova. Queste sono persone incompetenti nelle posizioni sbagliate che soffocano il calcio svedese”. Foto: Twitter Milan L'articolo Ibra, che bordata ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Milan | Le prime parole di #BrahimDiaz: 'Indossare il numero che aveva #Ibra sarà un onore' - acmilan : 1??1??: @Ibra_official Much more than a number ?? Molto più che un numero ?? #ReadyToUnleash #SempreMilan - LucaParry85 : Massara 'aiuto qualcuno ci aiuti paolo è svenuto chiamate qualcuno, paolo paolo svegliatiiiiii' Maldini 'ma che caz… - Marco77018284 : @ZioF1g4 @MilanNewsit Ma sei ritardato o no ? La squadra che vorrei io è: Zizzo Dumfries milenkovic roma theo Kessi… - LucaParry85 : raiola 'ciao paolo per zizo voglio 10 milioni di euro andonio secondo a 2 milioni di euro così raggiungo i 12 milio… -