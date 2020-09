I Romanauti, sedici racconti in una Roma carica di mistero dove l’avventura è sempre a portata di mano (Di domenica 6 settembre 2020) Le strade di Roma sono lo scenario a volte misterioso e a volte pieno di colori e rumori in cui si svolgono le avventure metropolitane raccontate da Susanna Ribeca nel suo ultimo libro, I Romanauti. Storie di piccolo cabotaggio Romano (e dintorni). Le atmosfere e i colori di Roma Una serie di racconti brevi (Morphema editrice) dove si intrecciano ricordi e incontri inattesi, riflessioni e sogni, amicizie e amori. Un itinerario spirituale che si snoda lungo lo stradario capitolino, ricordando le atmosfere dei tanti ambienti e paesaggi che la Città Eterna ogni giorno regala a chi “naviga” tra le sue pietre antiche e nuove. Lo stile è sempre quello, delicato e attento ai dettagli, che caratterizzava il primo ... Leggi su secoloditalia

