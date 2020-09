I positivi diminuiscono, sia in Italia che in Campania, ma diminuiscono anche i tamponi (Di domenica 6 settembre 2020) Il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania indica 100 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 5.427 tamponi. 5 di questi contagi provengono da rientri dalla Sardegna, 16 da ritorno da altri Paesi. A questi 100, poi, si aggiungono altri 83 positivi (contati tra rientri dalle vacanze e cittadini non campani) su 2.139 tamponi effettuati negli ultimi giorni e che finora erano in attesa di elaborazione. In Italia, invece, sono 1297 i contagiati, nelle ultime 24 ore. 398 in meno rispetto a ieri ma il dato è influenzato da un calo dei tamponi effettuati di circa 30mila unità (76.856 contro i 107.658 di ieri). 8 i morti. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 12 unità. 63 in più, invece, quelli nei reparti ... Leggi su ilnapolista

Questo il bollettino di oggi fornito dall'Unità di crisi regionale sul contagio da coronavirus: Positivi del giorno: 100 (*) Tamponi del giorno: 5.427 Totale positivi: 7.868 Totale tamponi: 454.878

