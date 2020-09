I negazionisti li abbiamo visti all'opera nell'Olocausto e nei genocidi: ora basta (Di domenica 6 settembre 2020) Vedere le immagini di migliaia di persone riunite in piazza per manifestare contro l'esistenza del virus che nel mondo ha ucciso quasi un milione di persone è una cosa che fa raggricciare. Fa ... Leggi su globalist

pdnetwork : A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Matta… - insopportabile : Tutto è precipitato quando abbiamo iniziato a chiamare gli scemi negazionisti. - carlosibilia : Sul #covid smentiti politici che accusavano cinesi di mangiare topi, cantanti scettici su persone in terapia intens… - sidewayseye : RT @insopportabile: Tutto è precipitato quando abbiamo iniziato a chiamare gli scemi negazionisti. - Fusillide : RT @pdnetwork: A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Mattarella, br… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionisti abbiamo

Volete definire anche Massimo Cacciari un pericoloso "negazionista"? O forse sovranista? Fate voi. Di sicuro, da tempo, il filosofo è assai critico contro il governo. Sotto ogni aspetto. Gestione del ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...