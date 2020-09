“I negazionisti bruciano la mia foto in piazza…fai intervenire l’elevato degli elevati”. L’appello ironico di Beppe Grillo a Papa Francesco (Di domenica 6 settembre 2020) “Francesco mi rivolgo a te che sei il massimo degli elevati, non so se hai seguito quella notizia secondo cui hanno bruciato le nostre fotografie. Ora finché bruciano la tua, lo posso anche capire per contrasti religiosi ma che bruciano la mia….tu dovresti intervenire drasticamente, dicendo che non si bruciano le foto dell’elevato Grillo, che ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo”. Così in un breve video, Beppe Grillo torna con ironia sull’episodio avvenuto ieri alla manifestazione No Mask, quando sono state bruciate le foto del Papa e dello stesso Grillo. Nel video, pubblicato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Eleonora Brigliadori ha partecipato alla manifestazione dei negazionisti del Covid-19 che si è svolta sabato 5 settembre a Roma. Un manipolo di persone – tra cui esponenti di estrema destra, e seguaci ...

Il fondatore del Movimento 5 Stelle torna sull’episodio avvenuto sabato al corteo negazionista di Roma dove i manifestanti hanno bruciato foto con il suo volto e quello del Pontefice | CorriereTv «Fra ...

