Hotel Gagarin: trama, cast, trailer e streaming del film (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) va in onda Hotel Gagarin, film del 2018 diretto da Simone Spada, con protagonisti Claudio Amendola e Luca Argentero e la partecipazione di Giuseppe Battiston. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Franco Paradiso, un produttore improvvisato, viene chiamato dall’onorevole Pietro Turone, un europarlamentare senza scrupoli e corrotto, per filmare un film in Armenia con l’intento di intascare alcuni fondi che la Comunità europea eroga per la produzione di film. Paradiso riceve il copione che è ... Leggi su tpi

DonnaGlamour : Hotel Gagarin: Amendola e Argentero insieme in Armenia. Ecco le location del film - TvItaMemories : #StaseraInTv (6 settembre 2020) #Rai1 - Hotel Gagarin #Rai2 - Pallavolo Femminile: Supercoppa Italiana 2020 #Rai3… - RaiUno : 'Hotel Gagarin? ...Un ottimo auspicio!' #HotelGagarin QUESTA SERA, domenica #6settembre, in prima serata su #Rai1 - MontiFrancy82 : In prima visione su Rai 1 il film “Hotel Gagarin” con @Lucaargentero e #ClaudioAmendola - SMSNEWSOFFICIAL : In prima visione su Rai 1 il film “Hotel Gagarin” con @Lucaargentero e #ClaudioAmendola -