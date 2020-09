Hotel Gagarin – Trama, cast e trailer del film (Di domenica 6 settembre 2020) Hotel Gagarin è la proposta di Rai 1 per la prima serata di oggi, 6 settembre 2020. Il film verrà trasmesso dalle 21:25 in poi ed appartiene al genere commedia. Realizzata due anni fa, la pellicola vede alla regia Simone Spada. La Trama di Hotel Gagarin invece ruota attorno a cinque italiani che vengono inviati in Armenia per fare delle riprese. Il gruppo però si ritroverà travolto dalla guerra. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il cast completo e il trailer. Hotel Gagarin – La Trama Cinque italiani in cerca di fortuna accettano un incarico in Armenia. Una volta arrivati sul posto, il gruppo è costretto a rimanere isolato in un albergo circondato dai ... Leggi su giornal

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 6 Settembre 2020: Ultima puntata per L'ora della verità, tra Hotel Gagarin, Nella tana dei ... - ellepi6 : @creTania_ Pensavo a hotel gagarin su Raiuno - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 6 SETTEMBRE 2020: UNA DOMENICA TRA HOTEL GAGARIN, LA PALLAVOLO, L'ORA DELLA VERITÀ, BAY... https… - cineluk : - FForcesi : Stasera su #Rai1 danno 'Hotel Gagarin', se non l'avete visto fatelo e se l'avete visto, rivedetelo :) -