Hotel Gagarin, stasera in tv: orario, canale, trama, trailer, cast (Di domenica 6 settembre 2020) Hotel Gagarin è il film che andrà in onda in prima visione questa sera, domenica 6 settembre, su Rai 1. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:25. La pellicola, per la regia di Simone Spada, è una commedia del 2018. Protagonisti Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbara Bobulova. Hotel Gagarin: trama del film Ecco qualche anticipazione sulla trama. Il film racconta la storia di cinque italiani squattrinati che vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’Hotel Gargarin, una struttura alberghiera dispersa nei boschi e circondata dalla neve, scoppia una guerra. Il produttore sparisce…con i loro soldi. I sogni dei cinque ragazzi vengono infranti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

