Hotel Gagarin: la trama del film, di cosa parla

Stasera in tv, 6 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Hotel Gagarin, film con Luca Argentero, Claudio Amendola e Giuseppe Battiston. Ma di cosa parla? Qual è la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il racconta di una disavventura in terra Armena. Franco Paradiso, un produttore improvvisato, viene chiamato dall'onorevole Pietro Turone, un europarlamentare corrotto, per girare un film in Armenia con l'intento di intascare alcuni fondi che la Comunità europea eroga per la produzione della pellicola. Paradiso riceve il copione che è estratto dal racconto "Il viaggio di Marta" del professore Nicola, insegnante di storia alle scuole superiori. Paradiso contatta il professore e mette ...

