Hellas Verona, poker al Gorica: risultato e marcatori (Di domenica 6 settembre 2020) Hellas Verona vittorioso sugli sloveni del Gorica: il 4-3 finale porta le firme di Faraoni, Di Carmine, Stepinski e Sané L’Hellas Verona ha conquistato la vittoria nell’amichevole contro il Gorica. Allo stadio Quercia di Rovereto la sfida si è conclusa 4-3 in favore dei gialloblù di Juric. A completare il poker sono stati Faraoni (2′), Di Carmine su rigore (18′), Stepinski (55′) e Sané (77′). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marcatori: 1' pt Oyewusi, 2' pt Faraoni, 19' pt Di Carmine (rig.), 4' st Marinic, 10' st Stepinski, 32' st Sane, 37' st Smajlagic. HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri (dal 17' st Pandur); Dawidowicz (d ...

