Gualtieri alla Festa del Fatto: “Voterò Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. La riduzione non risolve tutto, ma è una cosa positiva” (Di domenica 6 settembre 2020) “Al referendum voterò Sì'”. Lo ha detto alla Festa del Fatto Quotidiano il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervistato da Salvatore Cannavò e Carlo Di Foggia (rivedi l’integrale).”Penso che la riduzione del numero dei parlamentari di per sé non sia la soluzione di tutti i problemi ma penso sia una cosa positiva” ha aggiunto, sottolineando che “il Fatto che siano necessarie altre riforme” come quella della legge elettorale “non è di per sé sufficiente per opporsi”. Quindi, ha concluso, “voterò Sì” L'articolo Gualtieri alla Festa del ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Al referendum voterò Sì'”. Lo ha detto alla Festa del Fatto Quotidiano il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, intervistato da Salvatore Cannavò e Carlo Di Foggia (rivedi l’integrale).”Penso che ...

Il colpo all'economia italiana è stato «senza precedenti» ma per il ministro Roberto Gualtieri si intravede un sentiero di uscita con un rimbalzo del Pil del terzo ...

