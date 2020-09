Gran Premio d’Italia, Ferrari umiliata: botto Leclerc, bandiera rossa (Di domenica 6 settembre 2020) Disastro Ferrari al Gran Premier d’Italia: la pista di Monza non ha regolato sorrisi a Vettel e Leclerc, se si eccettua un lampo del monegasco Peggio di così non poteva andare. Umiliazione Ferrari sulla pista di casa: il Gran Premio d’Italia si trasforma in agonia per le rosse. Vettel e Leclerc chiudono prima del tempo la loro gara. Il quattro volte campione del mondo deve abbandonare la corsa dopo appena sei giri per problemi ai freni: “E’ esploso tutto” il team radio del tedesco. Non va meglio al compagna di scuderia: Leclerc era riuscito a risalire fino alla sesta posizione grazie alla Safety Car. Doppio sorpasso quando è rientrata ma poi alla Parabolica perde il controllo della vettura e finisce ... Leggi su bloglive

