Gran Premio di Monza, Fontana: "La Lombardia non si arrende mai di fronte alle avversità" (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre 2020 - Il tanto atteso giorno è arrivato: oggi si corre il Gran Premio d'Italia a Monza. Soddisfatto il presidente della Regione Attilio Fontana, che sul suo profilo Facebook ha ... Leggi su ilgiorno

Ecco il debrief del Gran Premio del Belgio. Che bellezza il Gran Premio di Monza in chiaro ... Quale miglior modo di provare il divano nuovo? Hamilton ha fatto il giro più veloce della storia della Formula 1. È il giro con cui ha conquistato la pole. oggi gran premio alle 15 e dalle 18 tennis, che fatica. Oggi al Gran premio di Monza tiene la bandiera a scacchi?

Prevendita scarsa per il Gran Premio, l'organizzazione corre ai ripari. La prevendita, su Ticketone, era partita martedì 1 settembre alle 18. In molti pensavano che i biglietti per un evento storico i ...Come finirà il Gran Premio di Monza? Facile, Lewis Hamilton sarà ancora una volta padrone sulla pista italiana vedendo i risultati in Q3 in cui il campione inglese su Mercedes ha registrato il giro pi ...