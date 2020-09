GP Italia: Gasly si prende Monza, Hamilton paga l’errore del muretto (Di domenica 6 settembre 2020) Inno di Mameli in memoria di quella memorabile tappa di dodici anni fa. Non è la Ferrari a far festa a Monza ma l’Alpha Tauri, ex Toro Rosso, scuderia di Faenza. Nel 2008, in un weekend condizionato dalla pioggia, fu Sebastian Vettel a far esultare il proprio team ma questa domenica a trionfare per la prima volta in carriera è il francese Pierre Gasly, autore di una gara da urlo condotta in testa dopo la pesante penalità comminata a Lewis Hamilton. Al Gran Premio d’Italia è andato in scena un incredibile spettacolo conclusosi tra le lacrime di gioia dell’Alpha Tauri e il rammarico di chi come Carlos Sainz per un solo giro ha accarezzato l’idea di presentarsi il prossimo anno in Rosso con una vittoria. Nella gara di casa, però, manca all’appello la Ferrari, ... Leggi su sportface

