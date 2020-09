GP Italia, gara finita anche per Leclerc: che incidente alla Parabolica! (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA - Dopo Sebastian Vettel anche Charles Leclerc deve dire addio al Gp d'Italia in corso di svolgimento a Monza. Il pilota monegasco della Ferrari al 25esimo giro è protagonista di un incidente alla ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - ItalianAirForce : Anche quest'anno si rinnova il connubio tra il mondo dei motori della @F1 e l'#AeronauticaMilitare. Le… - SkySportF1 : Succede di tutto a Monza!! (?? 27/53) ? Leclerc out, brutto incidente, ma il pilota sta bene ? Hamilton investigato… - AngeloTofalo : RT @ItalianAirForce: Anche quest'anno si rinnova il connubio tra il mondo dei motori della @F1 e l'#AeronauticaMilitare. Le @FrecceTricolor… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: Succede di tutto a Monza!! (?? 27/53) ? Leclerc out, brutto incidente, ma il pilota sta bene ? Hamilton investigato per il r… -