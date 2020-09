Gomorra – La Serie 3, anticipazioni puntate in onda il 7 settembre su Tv8 (Di lunedì 7 settembre 2020) Gomorra – La Serie 3, anticipazioni delle due nuove puntate in onda lunedì 7 settembre alle 21:30 su TV8 Continua su Tv8 l’appuntamento con Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. Da lunedì 7 settembre debutta la terza stagione, ancora inedita in chiaro. L’appuntamento è per le 21:30 su TV8, con due nuove puntate. La terza stagione di Gomorra è composta da 12 episodi, cosi come la quarta. Della Serie infatti sono andate in onda quattro stagioni, con una quinta e forse ultima in cantiere. Gomorra ... Leggi su dituttounpop

MontiFrancy82 : Arriva su @TV8it per la prima volta in chiaro, la terza stagione di Gomorra – La Serie, in onda dal 7 settembre, og… - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva su @TV8it per la prima volta in chiaro, la terza stagione di Gomorra – La Serie, in onda dal 7 settembre, og… - luca79ind : Gomorra 5, Marco D'Amore sull'ultima stagione della serie: 'Ho un po' di paura' - SiamolaGente : Vedi la pubblicità del game ventennale Mafia e non puoi non ricordare le perle del PD. Pensa quando scopriranno la… - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva su TV8, per la prima volta in chiaro, la terza stagione di Gomorra – La Serie, in onda dal 7 settembre, ogni… -