Golf, PGA Tour: Dustin Johnson ancora in testa nel Tour Championship, risalgono Im e Schauffele (Di domenica 6 settembre 2020) Dustin Johnson è ancora al comando del Tour Championship, torneo finale del PGA Tour 2019/2020 in scena come ogni anno sul percorso dell’East Lake GC (par 70) di Atlanta. Dopo due dei quattro round previsti, lo statunitense guida con -13 ma mantiene un solo colpo di vantaggio sul sudcoreano Sungjae Im, autore di un ottimo giro in 64 colpi che finora è il miglior parziale del torneo. Terza posizione a -11 per Xander Schauffele, capace di risalire con un 65 nel secondo giro. Fatica Justin Thomas, che con un giro in 71 colpi scende al quarto posto con -10 e ora è tallonato dal campione PGA Collin Morikawa che ha messo a segno un 65 con cui si è portato a -9. Insieme a Morikawa anche Tyrrel Hatton e Jon ... Leggi su sportface

Dustin Johnson subito raggiunto in vetta da Jon Rahm (meno 13) e lotta aperta tra i due non solo per i 15 milioni di dollari che gratificheranno il vincitore, ma anche per la leadership mondiale, gli ...

“ProAm Paideia” la gara di golf solidale al Circolo Golf La Mandria

Diciotto buche con formula ProAm Medal, due risultati su cinque, per un professionista e quattro dilettanti. Inizio alle ore 11,00, premiazione alle 18:30 e a seguire aperitivo. E’ questo il programma ...

